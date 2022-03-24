Japonya’ya verilen gemi siparişleri Şubat ayında düştü

Perşembe, 24 Mart 2022 15:26:52 (GMT+3) | İstanbul

Japonya Gemi İhracatçıları Birliği (JSEA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Japonya bu yılın Şubat ayında bir önceki aya göre %23,6 düşüşle toplam ağırlığı 413.200 gros tona ulaşan ve 8 adedi yük gemisi ve 2 adedi genel kargo gemisi olan 10 gemi siparişi aldı. Ocak ayında yeni gemi siparişleri 14 adet olarak kaydedilmişti.

Bu yılın ilk iki ayında Japonya toplam ağırlığı 954.600 gros tona ulaşan 24 adet gemi siparişi aldı. Böylece, Japonya’nın aldığı sipariş tonajı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %56,2 düşüş gösterdi.

Bununla birlikte Ocak ayında 748.293 gros ton ağırlığında 15 gemi ihraç etmiş olan Japonya, Şubat ayında toplam 679.156 gros ton ağırlığında 17 gemi ihraç etti.

Bu yılın Ocak-Şubat döneminde ise Japonya tonaj olarak yıllık bazda %15,6 düşüşle 1,43 milyon gros ton ağırlığa sahip 32 gemi ihraç etti.