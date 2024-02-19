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Japonya’ya verilen gemi siparişleri Ocak ayında sertçe düştü

Pazartesi, 19 Şubat 2024 11:42:19 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya Gemi İhracatçıları Birliği (JSEA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Japonya bu yılın Ocak ayında bir önceki aya kıyasla %75,6 düşüşle toplam ağırlığı 306.900 gros ton seviyesinde kaydedilen 9 adedi yük gemisi ve 2 adedi ise tanker olan 11 gemi siparişi aldı. Aralık ayında yeni gemi siparişleri 32 adet olarak kaydedilmişti.

Öte yandan Aralık ayında 849.164 gros ton ağırlığında 13 gemi ihraç etmiş olan Japonya, söz konusu ayda toplam 625.079 gros ton ağırlığında 14 gemi ihracatı gerçekleştirdi.


Etiketler: Japonya Uzak Doğu Gemi İnşa İth/ihr İstatistikleri 

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