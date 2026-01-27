 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Japonya’ya...

Japonya’ya verilen gemi siparişleri 2025’te %16,5 geriledi

Salı, 27 Ocak 2026 14:57:17 (GMT+3)   |   İstanbul

Japonya Gemi İhracatçıları Birliği (JSEA) tarafından yapılan açıklamaya göre Japonya geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %137,7 artışla toplam ağırlığı 1,54 milyon gros tona ulaşan ve 6 adedi kargo gemisi, 21 adedi yük gemisi olan 27 gemi siparişi aldı. Kasım ayında yeni gemi siparişleri 18 adet olarak kaydedilmişti.

2025 yılında Japonya toplam ağırlığı 8,94 milyon gros tona ulaşan 186 adet gemi siparişi aldı. Böylelikle ülkenin aldığı sipariş tonajı 2024’e kıyasla %16,5 düşmüş oldu.

Öte yandan Kasım ayında 578.351 gros ton ağırlığında 13 gemi ihraç etmiş olan Japonya, söz konusu ayda toplam 374.664 gros ton ağırlığında 8 gemi ihracatı gerçekleştirdi.

2025 yılının tamamında ise Japonya tonaj olarak yıllık %1,2 artışla 8,32 milyon gros ton ağırlığına sahip 191 gemi ihraç etti.


Etiketler: Japonya Uzak Doğu Gemi İnşa İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Japonya’ya verilen gemi siparişleri 2025’in Kasım ayında %55,8 yükseldi

11 Ara | Çelik Haberler

Japonya’ya verilen gemi siparişleri 2025’in Ekim ayında %42,8 düşüş kaydetti

18 Kas | Çelik Haberler

Japonya’ya verilen gemi siparişleri 2025’in Ağustos ayında %5,8 azaldı

15 Eyl | Çelik Haberler

Japonya’ya verilen gemi siparişleri 2025’in Temmuz ayında %70,9 düştü

15 Ağu | Çelik Haberler

Japonya’ya verilen gemi siparişleri 2025’in Haziran ayında %53,3 arttı

10 Tem | Çelik Haberler

Japonya’ya verilen gemi siparişleri Mayıs’ta aylık %48 geriledi

18 Haz | Çelik Haberler

Japonya’ya verilen gemi siparişleri Nisan’da aylık %52,7 geriledi

21 May | Çelik Haberler

Japonya’ya verilen gemi siparişleri Mart’ta aylık artış kaydetti

14 Nis | Çelik Haberler

Japonya’ya verilen gemi siparişleri Şubat’ta aylık %44,5 düşüş kaydetti

12 Mar | Çelik Haberler

Japonya’ya verilen gemi siparişleri Ocak’ta aylık %44,5 geriledi

13 Şub | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis