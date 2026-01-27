Japonya’ya verilen gemi siparişleri 2025’te %16,5 geriledi

Japonya Gemi İhracatçıları Birliği (JSEA) tarafından yapılan açıklamaya göre Japonya geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %137,7 artışla toplam ağırlığı 1,54 milyon gros tona ulaşan ve 6 adedi kargo gemisi, 21 adedi yük gemisi olan 27 gemi siparişi aldı. Kasım ayında yeni gemi siparişleri 18 adet olarak kaydedilmişti.

2025 yılında Japonya toplam ağırlığı 8,94 milyon gros tona ulaşan 186 adet gemi siparişi aldı. Böylelikle ülkenin aldığı sipariş tonajı 2024’e kıyasla %16,5 düşmüş oldu.

Öte yandan Kasım ayında 578.351 gros ton ağırlığında 13 gemi ihraç etmiş olan Japonya, söz konusu ayda toplam 374.664 gros ton ağırlığında 8 gemi ihracatı gerçekleştirdi.

2025 yılının tamamında ise Japonya tonaj olarak yıllık %1,2 artışla 8,32 milyon gros ton ağırlığına sahip 191 gemi ihraç etti.