Japonya’ya verilen gemi siparişleri 2025’in Kasım ayında %55,8 yükseldi

Japonya Gemi İhracatçıları Birliği (JSEA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Japonya bu yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %55,8 artışla toplam ağırlığı 612.050 gros tona ulaşan ve 2 adedi kargo gemisi, 16 adedi yük gemisi olan 18 gemi siparişi aldı. Ekim ayında yeni gemi siparişleri 9 adet olarak kaydedilmişti.

Bu yılın ilk on bir ayında Japonya toplam ağırlığı 7,48 milyon gros tona ulaşan 159 adet gemi siparişi aldı. Böylelikle ülkenin aldığı sipariş tonajı geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %27 düşmüş oldu.

Öte yandan Ekim ayında 708.153 gros ton ağırlığında 18 gemi ihraç etmiş olan Japonya, söz konusu ayda toplam 578.351 gros ton ağırlığında 13 gemi ihracatı gerçekleştirdi.

Ocak-Kasım döneminde ise Japonya tonaj olarak yıllık %7,4 artışla 7,95 milyon gros ton ağırlığına sahip 183 gemi ihraç etti.