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Japonya’ya verilen gemi siparişleri Ocak ayında düştü

Perşembe, 16 Şubat 2023 10:54:30 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya Gemi İhracatçıları Birliği (JSEA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Japonya bu yılın Ocak ayında bir önceki aya kıyasla %23,2 düşüşle toplam ağırlığı 1,14 milyon gros tona ulaşan ve 21 adedi yük gemisi, beş adedi genel kargo gemisi ve üç adedi tanker olan 29 gemi siparişi aldı. Aralık ayında yeni gemi siparişleri 42 adet olarak kaydedilmişti.

Aralık ayında 149.062 gros ton ağırlığında altı gemi ihraç etmiş olan Japonya, söz konusu ayda toplam 957.647 gros ton ağırlığında 22 gemi ihracatı gerçekleştirdi.


Etiketler: Japonya Uzak Doğu Gemi İnşa İth/ihr İstatistikleri 

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