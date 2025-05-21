Japonya’ya verilen gemi siparişleri Nisan’da aylık %52,7 geriledi

Japonya Gemi İhracatçıları Birliği (JSEA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Japonya bu yılın Nisan ayında bir önceki aya kıyasla %52,7 düşüşle toplam ağırlığı 627.450 gros tona ulaşan ve hepsi yük gemisi olan 19 gemi siparişi aldı. Mart ayında yeni gemi siparişleri 24 adet olarak kaydedilmişti.

Bu yılın Ocak-Nisan döneminde Japonya toplam ağırlığı 2,78 milyon gros tona ulaşan 58 adet gemi siparişi aldı. Böylelikle ülkenin aldığı sipariş tonajı geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %21 düşmüş oldu.

Öte yandan Mart ayında 962.406 gros ton ağırlığında 23 gemi ihraç etmiş olan Japonya, söz konusu ayda toplam 436.396 gros ton ağırlığında 11 gemi ihracatı gerçekleştirdi.

Bu yılın Ocak-Nisan döneminde ise Japonya tonaj olarak yıllık %3,2 artışla 2,96 milyon gros ton ağırlığına sahip 68 gemi ihraç etti.