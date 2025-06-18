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Japonya’ya verilen gemi siparişleri Mayıs’ta aylık %48 geriledi

Çarşamba, 18 Haziran 2025 14:44:55 (GMT+3)   |   İstanbul

Japonya Gemi İhracatçıları Birliği (JSEA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Japonya bu yılın Mayıs ayında bir önceki aya kıyasla %48 düşüşle toplam ağırlığı 884.100 gros tona ulaşan ve 11 adedi yük gemisi ve 2 adedi konteyner gemisi olan 13 gemi siparişi aldı. Nisan ayında yeni gemi siparişleri 19 adet olarak kaydedilmişti.

Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde Japonya toplam ağırlığı 3,67 milyon gros tona ulaşan 71 adet gemi siparişi aldı. Böylelikle ülkenin aldığı sipariş tonajı geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %29,8 düşmüş oldu.

Öte yandan Nisan ayında 436.396 gros ton ağırlığında 11 gemi ihraç etmiş olan Japonya, söz konusu ayda toplam 535.529 gros ton ağırlığında 13 gemi ihracatı gerçekleştirdi.

Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde ise Japonya tonaj olarak yıllık %0,5 artışla 3,30 milyon gros ton ağırlığına sahip 82 gemi ihraç etti.


Etiketler: Japonya Uzak Doğu Gemi İnşa İth/ihr İstatistikleri 

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