Japonya’ya verilen gemi siparişleri Mayıs ayında düştü

Pazartesi, 20 Haziran 2022 11:20:01 (GMT+3) | İstanbul

Japonya Gemi İhracatçıları Birliği (JSEA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Japonya bu yılın Mayıs ayında bir önceki aya kıyasla %38,3 düşüşle toplam ağırlığı 1,17 milyon gros tona ulaşan ve 15 adedi yük gemisi ve beş adedi genel kargo gemisi olan 20 gemi siparişi aldı. Nisan ayında yeni gemi siparişleri 33 adet olarak kaydedilmişti.

Bu yılın ilk beş ayında Japonya toplam ağırlığı 5,86 milyon gros tona ulaşan 126 adet gemi siparişi aldı. Böylelikle Japonya’nın aldığı sipariş tonajı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %17,7 düşüş göstermiş oldu.

Bununla birlikte Nisan ayında 565.818 gros ton ağırlığında 12 gemi ihraç etmiş olan Japonya, söz konusu ayda toplam 566.201 gros ton ağırlığında 14 gemi ihracatı gerçekleştirdi.

Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde ise Japonya tonaj olarak yıllık %19,5 düşüşle 3,55 milyon gros ton ağırlığa sahip 74 gemi ihraç etti.