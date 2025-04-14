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Japonya’ya verilen gemi siparişleri Mart’ta aylık artış kaydetti

Pazartesi, 14 Nisan 2025 11:37:20 (GMT+3)   |   İstanbul

Japonya Gemi İhracatçıları Birliği (JSEA) tarafından yapılan açıklamaya göre Japonya bu yılın Mart ayında bir önceki aya kıyasla %309,1 artışla toplam ağırlığı 1,32 milyon gros tona ulaşan ve 3’ü konteyner gemisi, 2’si kargo gemisi, 16’sı yük gemisi, 2’si tanker ve 1’i araştırma gemisi olan 24 gemi siparişi aldı. Şubat ayında yeni gemi siparişleri 6 adet olarak kaydedilmişti.

Bu yılın Ocak-Mart döneminde Japonya toplam ağırlığı 2,16 milyon gros tona ulaşan 39 adet gemi siparişi aldı. Böylelikle ülkenin aldığı sipariş tonajı geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %17,3 düşmüş oldu.

Öte yandan Şubat ayında 602.505 gros ton ağırlığında 14 gemi ihraç etmiş olan Japonya, söz konusu ayda toplam 962.406 gros ton ağırlığında 23 gemi ihracatı gerçekleştirdi.

Bu yılın Ocak-Mart döneminde ise Japonya tonaj olarak yıllık %11,5 artışla 2,52 milyon gros ton ağırlığına sahip 57 gemi ihraç etti.


Etiketler: Japonya Uzak Doğu Gemi İnşa İth/ihr İstatistikleri 

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