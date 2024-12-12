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Japonya’ya verilen gemi siparişleri Kasım’da aylık geriledi

Perşembe, 12 Aralık 2024 11:27:21 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya Gemi İhracatçıları Birliği (JSEA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Japonya bu yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %65,6 düşüşle toplam ağırlığı 236.096 gros tona ulaşan ve beşi yük gemisi, biri ise tanker olan 6 gemi siparişi aldı. Ekim ayında yeni gemi siparişleri 16 adet olarak kaydedilmişti.

Bu yılın Ocak-Kasım döneminde Japonya toplam ağırlığı 10,25 milyon gros tona ulaşan 232 adet gemi siparişi aldı. Böylelikle ülkenin aldığı sipariş tonajı geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %4,2 düşmüş oldu.

Öte yandan Kasım ayında 623.805 gros ton ağırlığında 19 gemi ihraç etmiş olan Japonya, söz konusu ayda toplam 414.005 gros ton ağırlığında 11 gemi ihracatı gerçekleştirdi.

Bu yılın Ocak-Kasım döneminde ise Japonya tonaj olarak yıllık %10 düşüşle 7,40 milyon gros ton ağırlığına sahip 188 gemi ihraç etti.


Etiketler: Japonya Uzak Doğu Gemi İnşa İth/ihr İstatistikleri 

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