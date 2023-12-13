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Japonya’ya verilen gemi siparişleri Kasım ayında düştü

Çarşamba, 13 Aralık 2023 16:12:32 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya Gemi İhracatçıları Birliği (JSEA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Japonya bu yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %4,9 düşüşle toplam ağırlığı 922.697 gros ton seviyesinde kaydedilen ve iki adedi kargo gemisi, 4 adedi kargo gemisi, 11 adedi yük gemisi ve 6 adedi ise tanker olan 21 gemi siparişi aldı. Ekim ayında yeni gemi siparişleri 16 adet olarak kaydedilmişti.

Bu yılın Ocak-Kasım döneminde Japonya toplam ağırlığı 9,03 milyon gros tona ulaşan 224 adet gemi siparişi aldı. Böylelikle ülkenin aldığı sipariş tonajı geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %10,9 düşüş göstermiş oldu. 

Öte yandan Ekim ayında 817.718 gros ton ağırlığında 16 gemi ihraç etmiş olan Japonya, söz konusu ayda toplam 821.389 gros ton ağırlığında 17 gemi ihracatı gerçekleştirdi. 

Bu yılın Ocak-Kasım döneminde Japonya tonaj olarak geçen yılın aynı dönemine kıyasla yalnızca %0,5 artışla 8,23 milyon gros ton ağırlığına sahip 188 gemi ihraç etti.


Etiketler: Japonya Uzak Doğu Gemi İnşa İth/ihr İstatistikleri 

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