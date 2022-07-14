Japonya’ya verilen gemi siparişleri Haziran ayında arttı

Perşembe, 14 Temmuz 2022 10:56:34 (GMT+3) | İstanbul

Japonya Gemi İhracatçıları Birliği (JSEA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Japonya bu yılın Haziran ayında bir önceki aya kıyasla %36 artışla toplam ağırlığı 1,60 milyon gros tona ulaşan ve 24 adedi yük gemisi, 11 adedi genel kargo gemisi ve üç adedi tanker olan 38 gemi siparişi aldı. Mayıs ayında yeni gemi siparişleri 20 adet olarak kaydedilmişti.

Bu yılın ilk altı ayında Japonya toplam ağırlığı 7,46 milyon gros tona ulaşan 164 adet gemi siparişi aldı. Böylelikle Japonya’nın aldığı sipariş tonajı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %19,2 düşüş göstermiş oldu.

Bununla birlikte Mayıs ayında 566.201 gros ton ağırlığında 14 gemi ihraç etmiş olan Japonya, söz konusu ayda toplam 580.017 gros ton ağırlığında 16 gemi ihracatı gerçekleştirdi.

Bu yılın Ocak-Haziran döneminde ise Japonya tonaj olarak yıllık %23 düşüşle 4,13 milyon gros ton ağırlığa sahip 90 gemi ihraç etti.