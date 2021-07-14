Japonya’ya verilen gemi siparişleri Haziran ayında artış gösterdi

Çarşamba, 14 Temmuz 2021 10:42:53 (GMT+3) | İstanbul

Japonya Gemi İhracatçıları Birliği (JSEA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Japonya bu yılın Haziran ayında bir önceki aya göre %23,1 artışla toplam ağırlığı 2,11 milyon gros tona ulaşan ve 37 adedi yük gemisi, 3 adedi tanker ve 15 adedi genel kargo gemisi olan 55 gemi siparişi aldı. Mayıs ayında yeni gemi siparişleri 33 adet olarak kaydedilmişti.

Bu yılın ilk altı ayında, Japonya toplam ağırlığı 9,24 milyon gros tona ulaşan 181 adet gemi siparişi aldı. Böylece, Japonya’nın aldığı sipariş tonajı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %214,1 artış gösterdi.

Bununla birlikte, Mayıs ayında 906.025 gros ton ağırlığında 20 gemi ihraç etmiş olan Japonya, Haziran ayında toplam 955.618 gros ton ağırlığında 22 gemi ihraç etti.

Bu yılın Ocak-Haziran döneminde ise Japonya tonaj olarak yıllık bazda %30,9 düşüşle 5,37 milyon gros ton ağırlığa sahip 123 gemi ihraç etti.