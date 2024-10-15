Japonya’ya verilen gemi siparişleri Eylül’de %24,1 düştü

Japonya Gemi İhracatçıları Birliği (JSEA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Japonya bu yılın Eylül ayında bir önceki aya kıyasla %24,1 düşüşle toplam ağırlığı 337.800 gros tona ulaşan ve biri kargo gemisi, altısı yük gemisi olan 7 gemi siparişi aldı. Ağustos ayında yeni gemi siparişleri 13 adet olarak kaydedilmişti.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde Japonya toplam ağırlığı 9,32 milyon gros tona ulaşan 210 adet gemi siparişi aldı. Böylelikle ülkenin aldığı sipariş tonajı geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %25,8 artmış oldu.

Öte yandan Ağustos ayında 617.429 gros ton ağırlığında 23 gemi ihraç etmiş olan Japonya, söz konusu ayda toplam 781.713 gros ton ağırlığında 15 gemi ihracatı gerçekleştirdi.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde ise Japonya tonaj olarak yıllık %3,4 düşüşle 6,36 milyon gros ton ağırlığına sahip 158 gemi ihraç etti.