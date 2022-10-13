Japonya’ya verilen gemi siparişleri Eylül ayında arttı

Perşembe, 13 Ekim 2022 12:07:31 (GMT+3) | İstanbul

Japonya Gemi İhracatçıları Birliği (JSEA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Japonya bu yılın Eylül ayında bir önceki aya kıyasla %5 artışla toplam ağırlığı 521.690 gros tona ulaşan ve 15 adedi yük gemisi ve bir adedi genel kargo gemisi olan 16 gemi siparişi aldı. Ağustos ayında yeni gemi siparişleri 15 adet olarak kaydedilmişti.

Bu yılın ilk dokuz ayında Japonya toplam ağırlığı 9,43 milyon gros tona ulaşan 214 adet gemi siparişi aldı. Böylelikle Japonya’nın aldığı sipariş tonajı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %22,8 düşüş göstermiş oldu.

Bununla birlikte Ağustos ayında 573.153 gros ton ağırlığında 14 gemi ihraç etmiş olan Japonya, söz konusu ayda toplam 743.004 gros ton ağırlığında 16 gemi ihracatı gerçekleştirdi.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde ise Japonya tonaj olarak yıllık %17,4 düşüşle 6,67 milyon gros ton ağırlığa sahip 136 gemi ihraç etti.