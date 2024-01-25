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Japonya’ya verilen gemi siparişleri Aralık ayında arttı

Perşembe, 25 Ocak 2024 11:25:57 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya Gemi İhracatçıları Birliği (JSEA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Japonya geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %36,5 artışla toplam ağırlığı 1.259.220 gros ton seviyesinde kaydedilen 32 adedi yük gemisi ve 8 adedi ise tanker olan 21 gemi siparişi aldı. Kasım ayında yeni gemi siparişleri 23 adet olarak kaydedilmişti.

2023 yılında Japonya toplam ağırlığı 11,9 milyon gros tona ulaşan 272 adet gemi siparişi aldı. Böylelikle ülkenin aldığı sipariş tonajı geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %9,2 düşüş göstermiş oldu.  

Öte yandan Kasım ayında 821.389 gros ton ağırlığında 17 gemi ihraç etmiş olan Japonya, söz konusu ayda toplam 849.164 gros ton ağırlığında 13 gemi ihracatı gerçekleştirdi.  

2023 yılında Japonya tonaj olarak geçen yılın aynı dönemine kıyasla %8,9 artışla 9,1 milyon gros ton ağırlığına sahip 201 gemi ihraç etti.


Etiketler: Japonya Uzak Doğu Gemi İnşa İth/ihr İstatistikleri 

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