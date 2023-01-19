Japonya’ya verilen gemi siparişleri Aralık ayında arttı

Perşembe, 19 Ocak 2023 12:02:16 (GMT+3) | İstanbul

Japonya Gemi İhracatçıları Birliği (JSEA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Japonya geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %200,4 artışla toplam ağırlığı 1,48 milyon gros tona ulaşan ve 35 adedi yük gemisi, beş adedi genel kargo gemisi ve iki adedi tanker olan 42 gemi siparişi aldı. Kasım ayında yeni gemi siparişleri 16 adet olarak kaydedilmişti.

2022 yılında Japonya toplam ağırlığı 11,62 milyon gros tona ulaşan 282 adet gemi siparişi aldı. Böylelikle Japonya’nın aldığı sipariş tonajı 2021 yılının aynı dönemine kıyasla %23,6 düşüş göstermiş oldu.

Kasım ayında 779.790 gros ton ağırlığında 19 gemi ihraç etmiş olan Japonya, söz konusu ayda toplam 149.062 gros ton ağırlığında altı gemi ihracatı gerçekleştirdi.

Yılın tamamında ise Japonya tonaj olarak yıllık %16,1 düşüşle 8,34 milyon gros ton ağırlığa sahip 177 gemi ihraç etti.