Japonya’ya verilen gemi siparişleri Ağustos ayında düştü

Japonya Gemi İhracatçıları Birliği (JSEA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Japonya bu yılın Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %61,8 düşüşle toplam ağırlığı 445.100 gros tona ulaşan ve hepsi yük gemisi olan 19 gemi siparişi aldı. Ağustos ayında yeni gemi siparişleri 19 adet olarak kaydedilmişti.

Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde Japonya toplam ağırlığı 8,98 milyon gros tona ulaşan 203 adet gemi siparişi aldı. Böylelikle ülkenin aldığı sipariş tonajı geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %37,5 artmış oldu.

Öte yandan Temmuz ayında 714.801 gros ton ağırlığında 23 gemi ihraç etmiş olan Japonya, söz konusu ayda toplam 617.429 gros ton ağırlığında 15 gemi ihracatı gerçekleştirdi.

Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde ise Japonya tonaj olarak yıllık %4,4 düşüşle 5,58 milyon gros ton ağırlığına sahip 140 gemi ihraç etti.