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Japonya’ya verilen gemi siparişleri Ağustos ayında azaldı

Çarşamba, 14 Eylül 2022 11:04:46 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya Gemi İhracatçıları Birliği (JSEA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Japonya bu yılın Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %47,4 düşüşle toplam ağırlığı 496.800 gros tona ulaşan ve 13 adedi yük gemisi ve iki adedi genel kargo gemisi olan 15 gemi siparişi aldı. Temmuz ayında yeni gemi siparişleri 19 adet olarak kaydedilmişti.

Bu yılın ilk sekiz ayında Japonya toplam ağırlığı 8,90 milyon gros tona ulaşan 198 adet gemi siparişi aldı. Böylelikle Japonya’nın aldığı sipariş tonajı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %21 düşüş göstermiş oldu.

Bununla birlikte Temmuz ayında 1,21 milyon gros ton ağırlığında 16 gemi ihraç etmiş olan Japonya, söz konusu ayda toplam 573.153 gros ton ağırlığında 14 gemi ihracatı gerçekleştirdi.

Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde ise Japonya tonaj olarak yıllık %16,9 düşüşle 5,92 milyon gros ton ağırlığa sahip 120 gemi ihraç etti.


Etiketler: Japonya Uzak Doğu Gemi İnşa İth/ihr İstatistikleri 

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