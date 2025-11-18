Japonya’ya verilen gemi siparişleri 2025’in Ekim ayında %42,8 düşüş kaydetti

Japonya Gemi İhracatçıları Birliği (JSEA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Japonya bu yılın Ekim ayında bir önceki aya kıyasla %42,8 düşüşle toplam ağırlığı 392.814 gros tona ulaşan ve 2 adedi kargo gemisi, 5 adedi yük gemisi ve 2 adedi tanker olan 9 gemi siparişi aldı. Eylül ayında yeni gemi siparişleri 9 adet olarak kaydedilmişti.

Bu yılın ilk on ayında Japonya toplam ağırlığı 6,87 milyon gros tona ulaşan 141 adet gemi siparişi aldı. Böylelikle ülkenin aldığı sipariş tonajı geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %31,4 düşmüş oldu.

Öte yandan Eylül ayında 791.080 gros ton ağırlığında 20 gemi ihraç etmiş olan Japonya, söz konusu ayda toplam 708.153 gros ton ağırlığında 18 gemi ihracatı gerçekleştirdi.

Ocak-Ekim döneminde ise Japonya tonaj olarak yıllık %5,4 artışla 7,37 milyon gros ton ağırlığına sahip 170 gemi ihraç etti.