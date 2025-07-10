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Japonya’ya verilen gemi siparişleri 2025’in Haziran ayında %53,3 arttı

Perşembe, 10 Temmuz 2025 11:51:23 (GMT+3)   |   İstanbul

Japonya Gemi İhracatçıları Birliği (JSEA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Japonya bu yılın Haziran ayında bir önceki aya kıyasla %53,3 artışla toplam ağırlığı 1,35 milyon gros tona ulaşan ve 21 adedi yük gemisi ve 2 adedi konteyner gemisi olan 23 gemi siparişi aldı. Mayıs ayında yeni gemi siparişleri 13 adet olarak kaydedilmişti.

Bu yılın ilk yarısında Japonya toplam ağırlığı 5,02 milyon gros tona ulaşan 94 adet gemi siparişi aldı. Böylelikle ülkenin aldığı sipariş tonajı geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %31,9 düşmüş oldu.

Öte yandan Mayıs ayında 535.529 gros ton ağırlığında 14 gemi ihraç etmiş olan Japonya, söz konusu ayda toplam 1,12 milyon gros ton ağırlığında 22 gemi ihracatı gerçekleştirdi.

Bu yılın ilk yarısında ise Japonya tonaj olarak yıllık %8,7 artışla 4,62 milyon gros ton ağırlığına sahip 104 gemi ihraç etti.


Etiketler: Japonya Uzak Doğu Gemi İnşa İth/ihr İstatistikleri 

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