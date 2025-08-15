 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Japonya’ya...

Japonya’ya verilen gemi siparişleri 2025’in Temmuz ayında %70,9 düştü

Cuma, 15 Ağustos 2025 12:18:17 (GMT+3)   |   İstanbul

Japonya Gemi İhracatçıları Birliği (JSEA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Japonya bu yılın Temmuz ayında bir önceki aya kıyasla %70,9 düşüşle toplam ağırlığı 394.700 gros tona ulaşan ve 3 adedi konteyner gemisi ve 4 adedi yük gemisi olan 7 gemi siparişi aldı. Haziran ayında yeni gemi siparişleri 23 adet olarak kaydedilmişti.

Bu yılın ilk yedi ayında Japonya toplam ağırlığı 5,42 milyon gros tona ulaşan 101 adet gemi siparişi aldı. Böylelikle ülkenin aldığı sipariş tonajı geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %36,9 düşmüş oldu.

Öte yandan Haziran ayında 1,12 milyon gros ton ağırlığında 22 gemi ihraç etmiş olan Japonya, söz konusu ayda toplam 577.793 gros ton ağırlığında 14 gemi ihracatı gerçekleştirdi.

Bu yılın ilk yedi ayında ise Japonya tonaj olarak yıllık %4,7 artışla 5,20 milyon gros ton ağırlığına sahip 118 gemi ihraç etti.


Etiketler: Japonya Uzak Doğu Gemi İnşa İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Japonya’ya verilen gemi siparişleri 2025’in Haziran ayında %53,3 arttı

10 Tem | Çelik Haberler

Japonya’ya verilen gemi siparişleri Mayıs’ta aylık %48 geriledi

18 Haz | Çelik Haberler

Japonya’ya verilen gemi siparişleri Nisan’da aylık %52,7 geriledi

21 May | Çelik Haberler

Japonya’ya verilen gemi siparişleri Mart’ta aylık artış kaydetti

14 Nis | Çelik Haberler

Japonya’ya verilen gemi siparişleri Şubat’ta aylık %44,5 düşüş kaydetti

12 Mar | Çelik Haberler

Japonya’ya verilen gemi siparişleri Ocak’ta aylık %44,5 geriledi

13 Şub | Çelik Haberler

Japonya’ya verilen gemi siparişleri 2024’te %6,7 azaldı

27 Oca | Çelik Haberler

Japonya’ya verilen gemi siparişleri Kasım’da aylık geriledi

12 Ara | Çelik Haberler

Japonya’ya verilen gemi siparişleri Ağustos ayında düştü

13 Eyl | Çelik Haberler

Japonya’ya verilen gemi siparişleri Temmuz ayında azaldı

15 Ağu | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis