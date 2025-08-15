Japonya’ya verilen gemi siparişleri 2025’in Temmuz ayında %70,9 düştü

Japonya Gemi İhracatçıları Birliği (JSEA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Japonya bu yılın Temmuz ayında bir önceki aya kıyasla %70,9 düşüşle toplam ağırlığı 394.700 gros tona ulaşan ve 3 adedi konteyner gemisi ve 4 adedi yük gemisi olan 7 gemi siparişi aldı. Haziran ayında yeni gemi siparişleri 23 adet olarak kaydedilmişti.

Bu yılın ilk yedi ayında Japonya toplam ağırlığı 5,42 milyon gros tona ulaşan 101 adet gemi siparişi aldı. Böylelikle ülkenin aldığı sipariş tonajı geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %36,9 düşmüş oldu.

Öte yandan Haziran ayında 1,12 milyon gros ton ağırlığında 22 gemi ihraç etmiş olan Japonya, söz konusu ayda toplam 577.793 gros ton ağırlığında 14 gemi ihracatı gerçekleştirdi.

Bu yılın ilk yedi ayında ise Japonya tonaj olarak yıllık %4,7 artışla 5,20 milyon gros ton ağırlığına sahip 118 gemi ihraç etti.