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Japonya’ya verilen gemi siparişleri 2024’te %6,7 azaldı

Pazartesi, 27 Ocak 2025 13:49:12 (GMT+3)   |   İstanbul

Japonya Gemi İhracatçıları Birliği (JSEA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Japonya geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %286,9 artışla toplam ağırlığı 913.400 gros tona ulaşan ve 14’ü yük gemisi, 5’i ise tanker olan 19 gemi siparişi aldı. Kasım ayında yeni gemi siparişleri 6 adet olarak kaydedilmişti.

2024 yılında Japonya toplam ağırlığı 11,16 milyon gros tona ulaşan 251 adet gemi siparişi aldı. Böylelikle ülkenin aldığı sipariş tonajı geçtiğimiz yıla kıyasla %6,7 düşmüş oldu.

Öte yandan Kasım ayında 414.005 gros ton ağırlığında 11 gemi ihraç etmiş olan Japonya, Aralık ayında toplam 547.304 gros ton ağırlığında 15 gemi ihracatı gerçekleştirdi.

2024 yılında ise Japonya tonaj olarak yıllık %12,4 düşüşle 7,95 milyon gros ton ağırlığına sahip 203 gemi ihraç etti.


Etiketler: Japonya Uzak Doğu Gemi İnşa İth/ihr İstatistikleri 

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