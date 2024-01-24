Japonya’nın yerel çelik tüketimi Ocak-Kasım döneminde %3,4 düştü

Çarşamba, 24 Ocak 2024 11:56:01 (GMT+3) | İstanbul

Japon Demir Çelik Kurumu (JISF) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, Japonya’nın yerel çelik tüketimi geçtiğimiz yılın Kasım ayında aylık %1,5 düşüş ve yıllık %2,4 artışla 3,83 milyon mt seviyesinde yer aldı. Öte yandan 2023’ün Ocak-Kasım döneminde yerel çelik tüketimi yıllık %3,4 düşüşle 41,4 milyon mt oldu.

Bahsi geçen yılın ilk on bir ayında inşaat sektöründe çelik tüketimi yıllık %9,8 düşüş göstererek 8,13 milyon mt seviyesine gerilerken, otomotiv sektöründe çelik tüketimi yıllık %8,1 artışla 10,6 milyon mt seviyesinde yer aldı. Ayrıca söz konusu dönemde gemi inşaat sektöründe ise yıllık %0,4 düşüşle 2,56 milyon mt çelik tüketimi gerçekleşti.