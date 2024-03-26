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Japonya’nın yerel çelik tüketimi Ocak ayında aylık %5,8 düştü

Salı, 26 Mart 2024 11:49:33 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japon Demir Çelik Kurumu (JISF) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, Japonya’nın yerel çelik tüketimi bu yılın Ocak ayında aylık %5,8 düşüş ve yıllık %2,3 artışla 3,69 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Bu yılın ilk ayında inşaat sektöründe çelik tüketimi yıllık %3,4 artış göstererek 693.240 mt seviyesine çıkarken, otomotiv sektöründe çelik tüketimi yıllık %0,6 düşüşle 976.202 seviyesinde yer aldı. Ayrıca söz konusu ayda gemi inşaat sektöründe ise yıllık %0,6 düşüşle 218.563 mt çelik tüketimi gerçekleşti.


Etiketler: Japonya Uzak Doğu Tüketim 

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