Japonya’nın yerel çelik tüketimi Ocak ayında aylık %5,8 düştü

Salı, 26 Mart 2024 11:49:33 (GMT+3) | İstanbul

Japon Demir Çelik Kurumu (JISF) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, Japonya’nın yerel çelik tüketimi bu yılın Ocak ayında aylık %5,8 düşüş ve yıllık %2,3 artışla 3,69 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Bu yılın ilk ayında inşaat sektöründe çelik tüketimi yıllık %3,4 artış göstererek 693.240 mt seviyesine çıkarken, otomotiv sektöründe çelik tüketimi yıllık %0,6 düşüşle 976.202 seviyesinde yer aldı. Ayrıca söz konusu ayda gemi inşaat sektöründe ise yıllık %0,6 düşüşle 218.563 mt çelik tüketimi gerçekleşti.