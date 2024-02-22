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Japonya’nın yerel çelik tüketimi 2023’te %2,6 düştü

Perşembe, 22 Şubat 2024 11:00:30 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japon Demir Çelik Kurumu (JISF) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, Japonya’nın yerel çelik tüketimi geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %2,3 düşüş ve yıllık %5,6 artışla 3,92 milyon mt seviyesinde yer aldı. Öte yandan 2023’ün Ocak-Kasım döneminde yerel çelik tüketimi yıllık %2,6 düşüşle 45,3 milyon mt oldu.

Bahsi geçen yılın tamamında inşaat sektöründe çelik tüketimi yıllık %9,2 düşüş göstererek 8,8 milyon mt seviyesine gerilerken, otomotiv sektöründe çelik tüketimi yıllık %8,9 artışla 11,6 milyon mt seviyesinde yer aldı. Ayrıca söz konusu dönemde gemi inşaat sektöründe ise yıllık %0,6 artışla 2,85 milyon mt çelik tüketimi gerçekleşti.


Etiketler: Japonya Uzak Doğu Tüketim 

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