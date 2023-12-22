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Japonya’nın yerel çelik tüketimi Ocak-Ekim döneminde %4,8 düştü

Cuma, 22 Aralık 2023 11:01:04 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japon Demir Çelik Kurumu (JISF) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, Japonya’nın yerel çelik tüketimi bu yılın Ekim ayında aylık %0,9 ve yıllık %4,2 artışla 3,89 milyon mt seviyesinde yer aldı. Öte yandan bu yılın Ocak-Ekim döneminde yerel çelik tüketimi yıllık %3,9 düşüşle 37,6 milyon mt oldu.

Bu yılın ilk on ayında inşaat sektöründe çelik tüketimi yıllık %10,1 düşüş göstererek 7,39 milyon mt seviyesine gerilerken, otomotiv sektöründe çelik tüketimi yıllık %7,4 artışla 9,6 milyon mt seviyesinde yer aldı. Ayrıca söz konusu dönemde gemi inşaat sektöründe ise yıllık %0,7 düşüşle 2,33 milyon mt çelik tüketimi gerçekleşti.


Etiketler: Japonya Uzak Doğu Tüketim 

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