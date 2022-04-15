Japonya’nın soğuk sac ve şerit sevkiyatı Şubat ayında aylık %11,2 düştü

Cuma, 15 Nisan 2022 11:42:33 (GMT+3) | İstanbul

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre, Japonya’nın soğuk sac ve şerit sevkiyatı bu yılın Şubat ayında aylık %11,2 ve geçtiğimiz yılın Şubat ayına kıyasla %13,1 düşüşle 382.812 mt oldu. Söz konusu ayda Japonya’nın gerçekleştirdiği soğuk sac ve şerit sevkiyatının %50’si yerel piyasaya, kalan %50’si ise ihracat piyasalarına sevk edildi.

Bununla birlikte Şubat ayında ülkenin soğuk sac ve şerit stokları aylık %2 ve yıllık %21,3 artarak 871.474 mt olurken, stokların %74’ü çelik imalatçıları, %26’sı ise çelik tüccarları tarafından tutuldu.

Söz konusu ayda Japonya’nın soğuk sac ve şerit üretimi aylık %11,7 ve yıllık %6,6 düşüşle 400.224 mt oldu.