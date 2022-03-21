Japonya’nın soğuk sac ve şerit sevkiyatı Ocak ayında aylık %6,4 düştü

Pazartesi, 21 Mart 2022 11:27:20 (GMT+3) | İstanbul

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre, Japonya’nın soğuk sac ve şerit sevkiyatı bu yılın Ocak ayında aylık %6,44 düşüşle ve geçtiğimiz yılın Ocak ayına kıyasla %10,57 artışla 440.088 mt oldu. Söz konusu ayda Japonya’nın gerçekleştirdiği soğuk sac ve şerit sevkiyatının %44,98’i yerel piyasaya, kalan %55,02’si ise ihracat piyasalarına sevk edildi.

Bununla birlikte Ocak ayında ülkenin soğuk sac ve şerit stokları aylık %2,12 ve yıllık %9,12 artarak 849.496 mt olurken, stokların %74,36’sı çelik imalatçıları, %25,64’ü ise çelik tüccarları tarafından tutuldu.

Söz konusu ayda Japonya’nın soğuk sac ve şerit üretimi aylık %4,47 ve yıllık %4,64 artışla 457.776 mt oldu.