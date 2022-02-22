Japonya’nın soğuk sac ve şerit sevkiyatı Aralık’ta aylık %5,9 düştü

Salı, 22 Şubat 2022 10:59:04 (GMT+3) | İstanbul

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre, geçtiğimiz yılın Aralık ayında Japonya’nın soğuk sac ve şerit sevkiyatı aylık %5,9 düşüş ve önceki yılın Aralık ayına göre %14,8 artışla 467.127 mt oldu. Söz konusu ayda Japonya’nın gerçekleştirdiği soğuk sac ve şerit sevkiyatının %51’i yerel piyasaya, kalan %49’u ise ihracat piyasalarına sevk edildi.

Bununla birlikte Aralık ayında ülkenin soğuk sac ve şerit stokları aylık bazda %3,5 düşerek ve yıllık %19,9 artarak 828.417 mt olurken, stokların %74’ü çelik imalatçıları, %26’sı ise çelik tüccarları tarafından tutuldu.

Söz konusu ayda Japonya’nın soğuk sac ve şerit üretimi aylık %12,9 düşüş ve yıllık %9,9 artışla 431.490 mt oldu.