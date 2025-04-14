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Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatları Şubat ayında aylık %5 geriledi

Pazartesi, 14 Nisan 2025 12:18:52 (GMT+3)   |   İstanbul

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatı bu yılın Şubat ayında bir önceki aya kıyasla %5 ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 689.694 mt’a kıyasla %14,6 düşüşle 588.674 mt seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu sevkiyatın %70,7’si iç piyasaya, kalan %29,3’ü ise ihracat piyasalarına yapıldı. Şubat ayında ülkenin sıcak sac ve levha üretimi ise aylık %1,3 artış ve yıllık %10,8 düşüşle 628.918 mt oldu.

Bununla birlikte söz konusu ayda ülkenin sıcak şerit sevkiyatı ise aylık %2,8 ve yıllık %9,7 artışla 1,21 milyon mt seviyesinde yer alırken, sevkiyatın %20,9’u iç piyasaya, %79,1’i ise ihracat piyasalarına sevk edildi. Aynı ayda ülkenin sıcak şerit üretimi aylık %20,3 ve yıllık %12,1 düşüşle 1,04 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Levha Sıcak Sac Yassı Ürünler Japonya Uzak Doğu Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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