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Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatları Nisan ayında aylık %12,2 azaldı

Salı, 17 Haziran 2025 14:37:17 (GMT+3)   |   İstanbul

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre, Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatı bu yılın Nisan ayında bir önceki aya kıyasla %12,2 ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 715.673 mt’a kıyasla %12,4 düşüşle 627.030 mt seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu sevkiyatın %73,9’u iç piyasaya, kalan %26,1’i ise ihracat piyasalarına yapıldı. Nisan ayında ülkenin sıcak sac ve levha üretimi ise aylık %9,1 ve yıllık %8,8 düşüşle 623.677 mt oldu.

Bununla birlikte söz konusu ayda ülkenin sıcak şerit sevkiyatı ise aylık %8,9 ve yıllık %3,3 düşüşle 1,18 milyon mt seviyesinde yer alırken, sevkiyatın %20,5’i iç piyasaya, %79,5’i ise ihracat piyasalarına sevk edildi. Aynı ayda ülkenin sıcak şerit üretimi aylık %10,7 düşüş ve yıllık %3 artışla 1,25 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Sıcak Sac Levha Yassı Ürünler Japonya Uzak Doğu Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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