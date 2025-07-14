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Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatları Mayıs ayında aylık %6,3 arttı

Pazartesi, 14 Temmuz 2025 14:29:10 (GMT+3)   |   İstanbul

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre, Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatı bu yılın Mayıs ayında bir önceki aya kıyasla %6,3 artış ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 692.374 mt’a kıyasla %3,3 düşüşle 669.695 mt seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu sevkiyatın %74’üiç piyasaya, kalan %26’i ise ihracat piyasalarına yapıldı. Mayıs ayında ülkenin sıcak sac ve levha üretimi ise aylık %13,8 artışla ve yıllık %0,9 düşüşle 709.550 mt oldu.

Bununla birlikte söz konusu ayda ülkenin sıcak şerit sevkiyatı ise aylık %1,4 artış ve yıllık %6,2 düşüşle 1,21 milyon mt seviyesinde yer alırken, sevkiyatın %19,1’i iç piyasaya, %80,9’u ise ihracat piyasalarına sevk edildi. Aynı ayda ülkenin sıcak şerit üretimi aylık %6,4 ve yıllık %14,5 düşüşle 1,17 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Levha Sıcak Sac Yassı Ürünler Japonya Uzak Doğu Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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