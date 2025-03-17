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Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatları Ocak ayında aylık %8,5 düştü

Pazartesi, 17 Mart 2025 11:19:12 (GMT+3)   |   İstanbul

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre, Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatı bu yılın Ocak ayında bir önceki aya kıyasla %8,5 ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 630.397 mt’a kıyasla %2,1 düşüşle 616.827 mt seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu sevkiyatın %73,4’ü iç piyasaya, kalan %26,6’sı ise ihracat piyasalarına yapıldı. Aralık ayında ülkenin sıcak sac ve levha üretimi ise aylık %6,4 ve yıllık %11,7 düşüşle 620.672 mt oldu.

Bununla birlikte söz konusu ayda ülkenin sıcak şerit sevkiyatı ise aylık %17,9 ve yıllık %10,1 düşüşle 1,17 milyon mt seviyesinde yer alırken, sevkiyatın %22,3’ü iç piyasaya, %77,7’si ise ihracat piyasalarına sevk edildi. Aynı ayda ülkenin sıcak şerit üretimi aylık %7,6 ve yıllık %3,9 düşüşle 1,29 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Sıcak Sac Levha Yassı Ürünler Japonya Uzak Doğu Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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