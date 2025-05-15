Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatları Mart ayında aylık %20,2 yükseldi

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre, Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatı bu yılın Mart ayında bir önceki aya kıyasla %20,2 artış ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 774.675 mt’a kıyasla %8,2 düşüşle 711.003 mt seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu sevkiyatın %70,2’si iç piyasaya, kalan %29,8’i ise ihracat piyasalarına yapıldı. Mart ayında ülkenin sıcak sac ve levha üretimi ise aylık %9,1 artış ve yıllık %14,3 düşüşle 686.225 mt oldu.

Bununla birlikte söz konusu ayda ülkenin sıcak şerit sevkiyatı ise aylık %9,1 artış ve yıllık %4,7 düşüşle 1,33 milyon mt seviyesinde yer alırken, sevkiyatın %23,2’si iç piyasaya, %76,8’i ise ihracat piyasalarına sevk edildi. Aynı ayda ülkenin sıcak şerit üretimi aylık %34 ve yıllık %5,7 artışla 1,42 milyon mt seviyesinde kaydedildi.