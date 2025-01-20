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Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatları Kasım’da aylık %15,7 geriledi

Pazartesi, 20 Ocak 2025 13:46:28 (GMT+3)   |   İstanbul

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre, Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %14,7 ve 2023’ün aynı ayında kaydedilen 599.896 mt’a kıyasla %0,6 düşüşle 596.017 mt seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu sevkiyatın %72,4’ü iç piyasaya, kalan %27,6’sı ise ihracat piyasalarına yapıldı. Kasım ayında ülkenin sıcak sac ve levha üretimi ise aylık %15,8 ve yıllık %2,4 düşüşle 569.437 mt oldu.

Bununla birlikte söz konusu ayda ülkenin sıcak şerit sevkiyatı ise aylık %15,7 ve yıllık %3 artışla 1,36 milyon mt seviyesinde yer alırken, sevkiyatın %18,7’si iç piyasaya, %81,3’ü ise ihracat piyasalarına gerçekleştirildi. Aynı ayda ülkenin sıcak şerit üretimi aylık %14,6 artıl ve yıllık %0,4 düşüşle 1,33 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Sıcak Sac Levha Yassı Ürünler Japonya Uzak Doğu Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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