Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Nisan döneminde %1,1 düştü

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı Nisan ayında bir önceki aya kıyasla %11,7 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %2,9 düşüş göstererek 2,45 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Nisan döneminde ise ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %1,1 düşüşle 10,22 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, ilk dört ayda Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %23,3 düşüşle 1,32 milyon mt, Çin’e ihracatı yıllık %16 düşüşle 766.708 mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %29,9 artışla 722.973 milyon mt, Tayland’a ihracatı yıllık %5,1 düşüşle 1,36 milyon mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %15,7 düşüşle 343.918 milyon mt olarak kaydedildi.