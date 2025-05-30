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Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Nisan döneminde %1,1 düştü

Cuma, 30 Mayıs 2025 11:47:32 (GMT+3)   |   İstanbul

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı Nisan ayında bir önceki aya kıyasla %11,7 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %2,9 düşüş göstererek 2,45 milyon mt seviyesinde kaydedildi. 

Ocak-Nisan döneminde ise ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %1,1 düşüşle 10,22 milyon mt seviyesinde yer aldı. 

Başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, ilk dört ayda Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %23,3 düşüşle 1,32 milyon mt, Çin’e ihracatı yıllık %16 düşüşle 766.708 mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %29,9 artışla 722.973 milyon mt, Tayland’a ihracatı yıllık %5,1 düşüşle 1,36 milyon mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %15,7 düşüşle 343.918 milyon mt olarak kaydedildi. 

İhracat       
  Nisan (mt) Aylık değişim (%) Ocak-Nisan (mt) Yıllık değişim (%)  
 
Yarı mamul      194.117 -47,6 1.025.200 -1  
Çubuk      9.544 -16,7 40.817 -55,9       
Filmaşin      38.743 -4,5 156.300 +22,1       
Kalın levha      196.108 -18,3 911.411 +4  
Sıcak rulo sac      973.339 +0,7     3.816.807 +1,6       
Soğuk rulo sac      129.816 +1,7      507.500 +4,5     
Galvanizli sac      128.310 -17   594.793 -10,3     

Etiketler: Filmaşin Galvanizli Sıcak Rulo Sac Levha Soğuk Rulo Sac Yarı Mamul Uzun Ürünler Yassı Ürünler Japonya Uzak Doğu İth/ihr İstatistikleri 

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