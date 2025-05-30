Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Nisan döneminde %1,1 düştü

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı Nisan ayında bir önceki aya kıyasla %11,7 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %2,9 düşüş göstererek 2,45 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
Ocak-Nisan döneminde ise ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %1,1 düşüşle 10,22 milyon mt seviyesinde yer aldı.
Başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, ilk dört ayda Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %23,3 düşüşle 1,32 milyon mt, Çin’e ihracatı yıllık %16 düşüşle 766.708 mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %29,9 artışla 722.973 milyon mt, Tayland’a ihracatı yıllık %5,1 düşüşle 1,36 milyon mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %15,7 düşüşle 343.918 milyon mt olarak kaydedildi.
|İhracat
|Nisan (mt)
|Aylık değişim (%)
|Ocak-Nisan (mt)
|Yıllık değişim (%)
|Yarı mamul
|194.117
|-47,6
|1.025.200
|-1
|Çubuk
|9.544
|-16,7
|40.817
|-55,9
|Filmaşin
|38.743
|-4,5
|156.300
|+22,1
|Kalın levha
|196.108
|-18,3
|911.411
|+4
|Sıcak rulo sac
|973.339
|+0,7
|3.816.807
|+1,6
|Soğuk rulo sac
|129.816
|+1,7
|507.500
|+4,5
|Galvanizli sac
|128.310
|-17
|594.793
|-10,3