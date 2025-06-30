 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Japonya’nın...

Japonya’nın çelik ihracatı 2025’in Ocak-Mayıs döneminde %2,8 geriledi

Pazartesi, 30 Haziran 2025 14:41:50 (GMT+3)   |   İstanbul

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı Mayıs ayında bir önceki aya kıyasla %3,2 artış ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %8,9 düşüş göstererek 2,52 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde ise ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %2,8 düşüşle 12,41 milyon mt seviyesinde yer aldı. 

Başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, bu yılın ilk beş ayında Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %23,9 düşüşle 1,62 milyon mt, Çin’e ihracatı yıllık %18,7 düşüşle 963.862 mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %21,2 artışla 901.026 milyon mt, Tayland’a ihracatı yıllık %3 düşüşle 1,7 milyon mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %12,7 düşüşle 441.728 milyon mt olarak kaydedildi. 

İhracat     
  Mayıs (mt) Aylık değişim (%) Ocak-Mayıs (mt) Yıllık değişim (%)
Yarı mamul      252.280 +30 1.277.480 -8,1
Çubuk      10.667 +11,8 51.484 -52,1     
Filmaşin      38.349 -1 194.649 +13,4     
Kalın levha      207.357 +5,7 1.118.768 -0,4     
Sıcak rulo sac      932.112 -4,2     4.748.951 -0,6     
Soğuk rulo sac      113.320 -5      620.820 +4,4   
Galvanizli sac      171.926 +34 766.719 -9,2   

Etiketler: Galvanizli Filmaşin Levha Soğuk Rulo Sac Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler Uzun Ürünler Yarı Mamul Japonya Uzak Doğu İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Nisan döneminde %1,1 düştü

30 May | Çelik Haberler

Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Mart döneminde %0,6 düştü

28 Nis | Çelik Haberler

Japonya’nın çelik ihracatı Ocak ayında %4,2 düştü

03 Mar | Çelik Haberler

Japonya’nın çelik ihracatı 2024’te %3 geriledi

31 Oca | Çelik Haberler

Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Kasım döneminde %4,1 düştü

27 Ara | Çelik Haberler

Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Ekim döneminde %4,1 düştü

29 Kas | Çelik Haberler

Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Eylül döneminde %3,9 düştü

31 Eki | Çelik Haberler

Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Ağustos döneminde %4,2 düştü

30 Eyl | Çelik Haberler

Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Temmuz döneminde %4,1 düştü

02 Eyl | Çelik Haberler

Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Haziran döneminde %5,5 düştü

31 Tem | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis