Japonya’nın çelik ihracatı 2025’in Ocak-Mayıs döneminde %2,8 geriledi

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı Mayıs ayında bir önceki aya kıyasla %3,2 artış ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %8,9 düşüş göstererek 2,52 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde ise ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %2,8 düşüşle 12,41 milyon mt seviyesinde yer aldı.
Başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, bu yılın ilk beş ayında Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %23,9 düşüşle 1,62 milyon mt, Çin’e ihracatı yıllık %18,7 düşüşle 963.862 mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %21,2 artışla 901.026 milyon mt, Tayland’a ihracatı yıllık %3 düşüşle 1,7 milyon mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %12,7 düşüşle 441.728 milyon mt olarak kaydedildi.
|İhracat
|Mayıs (mt)
|Aylık değişim (%)
|Ocak-Mayıs (mt)
|Yıllık değişim (%)
|Yarı mamul
|252.280
|+30
|1.277.480
|-8,1
|Çubuk
|10.667
|+11,8
|51.484
|-52,1
|Filmaşin
|38.349
|-1
|194.649
|+13,4
|Kalın levha
|207.357
|+5,7
|1.118.768
|-0,4
|Sıcak rulo sac
|932.112
|-4,2
|4.748.951
|-0,6
|Soğuk rulo sac
|113.320
|-5
|620.820
|+4,4
|Galvanizli sac
|171.926
|+34
|766.719
|-9,2