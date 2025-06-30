Japonya’nın çelik ihracatı 2025’in Ocak-Mayıs döneminde %2,8 geriledi

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı Mayıs ayında bir önceki aya kıyasla %3,2 artış ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %8,9 düşüş göstererek 2,52 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde ise ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %2,8 düşüşle 12,41 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, bu yılın ilk beş ayında Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %23,9 düşüşle 1,62 milyon mt, Çin’e ihracatı yıllık %18,7 düşüşle 963.862 mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %21,2 artışla 901.026 milyon mt, Tayland’a ihracatı yıllık %3 düşüşle 1,7 milyon mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %12,7 düşüşle 441.728 milyon mt olarak kaydedildi.