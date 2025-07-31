Japonya’nın çelik ihracatı 2025’in ilk yarısında %2,8 geriledi

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı Haziran ayında bir önceki aya kıyasla %0,2 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %2,8 düşüş göstererek 2,52 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
Bu yılın ilk yarısında ise ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %2,8 düşüşle 15,26 milyon mt seviyesinde yer aldı.
Başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, bu yılın ilk altı ayında Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %21,4 düşüşle 1,93 milyon mt, Çin’e ihracatı yıllık %17,8 düşüşle 1,18 milyon mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %17,4 artışla 1,07 milyon mt, Tayland’a ihracatı yıllık %2 artışla 2,12 milyon mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %15,8 düşüşle 531.685 mt olarak kaydedildi.
|İhracat
|Haziran (mt)
|Aylık değişim (%)
|Ocak-Haziran (mt)
|Yıllık değişim (%)
|Yarı mamul
|301.101
|+19,4
|1.578.581
|-1,6
|Çubuk
|11.559
|+8,7
|63.083
|-45,4
|Filmaşin
|38.762
|+1,1
|233.412
|+12,6
|Kalın levha
|221.013
|+6,6
|1.339.780
|+0,4
|Sıcak rulo sac
|828.422
|-11,1
|5.577.373
|-4,1
|Soğuk rulo sac
|99.750
|-12
|720.570
|+4,4
|Galvanizli sac
|175.186
|+1,9
|941.904
|-7,2