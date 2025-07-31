Japonya’nın çelik ihracatı 2025’in ilk yarısında %2,8 geriledi

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı Haziran ayında bir önceki aya kıyasla %0,2 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %2,8 düşüş göstererek 2,52 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın ilk yarısında ise ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %2,8 düşüşle 15,26 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, bu yılın ilk altı ayında Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %21,4 düşüşle 1,93 milyon mt, Çin’e ihracatı yıllık %17,8 düşüşle 1,18 milyon mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %17,4 artışla 1,07 milyon mt, Tayland’a ihracatı yıllık %2 artışla 2,12 milyon mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %15,8 düşüşle 531.685 mt olarak kaydedildi.