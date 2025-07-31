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Japonya’nın çelik ihracatı 2025’in ilk yarısında %2,8 geriledi

Perşembe, 31 Temmuz 2025 15:15:17 (GMT+3)   |   İstanbul

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı Haziran ayında bir önceki aya kıyasla %0,2 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %2,8 düşüş göstererek 2,52 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın ilk yarısında ise ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %2,8 düşüşle 15,26 milyon mt seviyesinde yer aldı. 

Başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, bu yılın ilk altı ayında Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %21,4 düşüşle 1,93 milyon mt, Çin’e ihracatı yıllık %17,8 düşüşle 1,18 milyon mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %17,4 artışla 1,07 milyon mt, Tayland’a ihracatı yıllık %2 artışla 2,12 milyon mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %15,8 düşüşle 531.685 mt olarak kaydedildi. 

İhracat       
  Haziran (mt) Aylık değişim (%) Ocak-Haziran (mt) Yıllık değişim (%)  
 
Yarı mamul      301.101 +19,4 1.578.581 -1,6  
Çubuk      11.559 +8,7 63.083 -45,4       
Filmaşin      38.762 +1,1 233.412 +12,6       
Kalın levha      221.013 +6,6 1.339.780 +0,4       
Sıcak rulo sac      828.422 -11,1     5.577.373 -4,1       
Soğuk rulo sac      99.750 -12      720.570 +4,4     
Galvanizli sac      175.186 +1,9      941.904 -7,2     

Etiketler: Levha Filmaşin Sıcak Rulo Sac Galvanizli Soğuk Rulo Sac Yassı Ürünler Yarı Mamul Uzun Ürünler Japonya Uzak Doğu İth/ihr İstatistikleri 

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