Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Mart döneminde %0,6 düştü

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı bu yılın Mart ayında bir önceki aya kıyasla %10,3 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %2,6 artış göstererek 2,63 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Mart döneminde ise ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %0,6 düşüşle 7,77 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, bu yılın ilk üç ayında Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %24,7 düşüşle 1,02 milyon mt, Çin’e ihracatı yıllık %14,9 düşüşle 584.984 mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %40 artışla 583.074 milyon mt, Tayland’a ihracatı yıllık %4,5 düşüşle 1,02 milyon mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %15 düşüşle 276.621 milyon mt olarak kaydedildi.