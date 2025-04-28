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Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Mart döneminde %0,6 düştü

Pazartesi, 28 Nisan 2025 11:26:55 (GMT+3)   |   İstanbul

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı bu yılın Mart ayında bir önceki aya kıyasla %10,3 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %2,6 artış göstererek 2,63 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Mart döneminde ise ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %0,6 düşüşle 7,77 milyon mt seviyesinde yer aldı. 

Başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, bu yılın ilk üç ayında Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %24,7 düşüşle 1,02 milyon mt, Çin’e ihracatı yıllık %14,9 düşüşle 584.984 mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %40 artışla 583.074 milyon mt, Tayland’a ihracatı yıllık %4,5 düşüşle 1,02 milyon mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %15 düşüşle 276.621 milyon mt olarak kaydedildi. 

İhracat     
  Mart (mt) Aylık değişim (%) Ocak-Mart (mt) Yıllık değişim (%)
Yarı mamul      370.378 +66,9 831.083 +7,5
Çubuk      11.464 +2,1 31.273 -55,9
Filmaşin      40.548 +5,4 117.558 +15
Kalın levha      239.899 +7,4 715.303 +11,3
Sıcak rulo sac      966.986 +4 2.843.469 +1,5
Soğuk rulo sac      127.621 +7 377.684 +0,3
Galvanizli sac      154.542 +2,3 466.483 -8,3

Etiketler: Sıcak Rulo Sac Galvanizli Soğuk Rulo Sac Levha Filmaşin Uzun Ürünler Yassı Ürünler Yarı Mamul Japonya Uzak Doğu İth/ihr İstatistikleri 

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