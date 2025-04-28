Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Mart döneminde %0,6 düştü

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı bu yılın Mart ayında bir önceki aya kıyasla %10,3 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %2,6 artış göstererek 2,63 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
Bu yılın Ocak-Mart döneminde ise ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %0,6 düşüşle 7,77 milyon mt seviyesinde yer aldı.
Başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, bu yılın ilk üç ayında Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %24,7 düşüşle 1,02 milyon mt, Çin’e ihracatı yıllık %14,9 düşüşle 584.984 mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %40 artışla 583.074 milyon mt, Tayland’a ihracatı yıllık %4,5 düşüşle 1,02 milyon mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %15 düşüşle 276.621 milyon mt olarak kaydedildi.
|İhracat
|Mart (mt)
|Aylık değişim (%)
|Ocak-Mart (mt)
|Yıllık değişim (%)
|Yarı mamul
|370.378
|+66,9
|831.083
|+7,5
|Çubuk
|11.464
|+2,1
|31.273
|-55,9
|Filmaşin
|40.548
|+5,4
|117.558
|+15
|Kalın levha
|239.899
|+7,4
|715.303
|+11,3
|Sıcak rulo sac
|966.986
|+4
|2.843.469
|+1,5
|Soğuk rulo sac
|127.621
|+7
|377.684
|+0,3
|Galvanizli sac
|154.542
|+2,3
|466.483
|-8,3