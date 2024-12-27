Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Kasım döneminde %4,1 düştü

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı bu yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %1,3 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %3,7 düşüşle göstererek 2,49 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
Bu yılın Ocak-Kasım döneminde ise ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %4,1 düşüşle 28,89 milyon mt seviyesinde yer aldı.
Başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, bu yılın ilk on bir ayında Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %16,5 düşüşle 4,37 milyon mt, Çin’e ihracatı yıllık %6,5 düşüşle 2,44 milyon mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %10,1 artışla 1,60 milyon mt, Tayland’a ihracatı yıllık %9 düşüşle 3,94 milyon mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %0,4 düşüşle 1,10 milyon mt olarak kaydedildi.
|
İhracat
|
Kasım (mt)
|
Aylık değişim (%)
|
Ocak-Kasım (mt)
|
Yıllık değişim (%)
|
Yarı mamul
|
184.227
|
-29,5
|
2.848.090
|
-0,6
|
Çubuk
|
25.057
|
-22,5
|
207.752
|
-38,6
|
Filmaşin
|
28.657
|
+3
|
372.055
|
+4,4
|
Kalın levha
|
178.026
|
-23,5
|
2.493.129
|
-10,1
|
Sıcak rulo sac
|
1.002.380
|
+15,7
|
10.797.276
|
-4,6
|
Soğuk rulo sac
|
122.195
|
+5,9
|
1.353.913
|
-6,1
|
Galvanizli sac
|
165.437
|
-10
|
1.879.522
|
-4,3