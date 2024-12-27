Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Kasım döneminde %4,1 düştü

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı bu yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %1,3 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %3,7 düşüşle göstererek 2,49 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Kasım döneminde ise ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %4,1 düşüşle 28,89 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, bu yılın ilk on bir ayında Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %16,5 düşüşle 4,37 milyon mt, Çin’e ihracatı yıllık %6,5 düşüşle 2,44 milyon mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %10,1 artışla 1,60 milyon mt, Tayland’a ihracatı yıllık %9 düşüşle 3,94 milyon mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %0,4 düşüşle 1,10 milyon mt olarak kaydedildi.