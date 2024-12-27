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Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Kasım döneminde %4,1 düştü

Cuma, 27 Aralık 2024 11:27:39 (GMT+3)   |   İstanbul

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı bu yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %1,3 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %3,7 düşüşle göstererek 2,49 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Kasım döneminde ise ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %4,1 düşüşle 28,89 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, bu yılın ilk on bir ayında Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %16,5 düşüşle 4,37 milyon mt, Çin’e ihracatı yıllık %6,5 düşüşle 2,44 milyon mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %10,1 artışla 1,60 milyon mt, Tayland’a ihracatı yıllık %9 düşüşle 3,94 milyon mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %0,4 düşüşle 1,10 milyon mt olarak kaydedildi.

İhracat      
 

Kasım (mt)

Aylık değişim (%)

Ocak-Kasım (mt)

Yıllık değişim (%)

Yarı mamul      

184.227 

-29,5      

2.848.090 

-0,6

Çubuk      

25.057 

-22,5

207.752

-38,6      

Filmaşin      

28.657 

+3

372.055

+4,4

Kalın levha      

178.026

-23,5

2.493.129

-10,1      

Sıcak rulo sac      

1.002.380 

+15,7      

10.797.276 

-4,6      

Soğuk rulo sac      

122.195 

+5,9      

1.353.913 

-6,1   

Galvanizli sac      

165.437 

-10

1.879.522 

-4,3    

Etiketler: Galvanizli Sıcak Rulo Sac Filmaşin Soğuk Rulo Sac Levha Yassı Ürünler Yarı Mamul Uzun Ürünler Japonya Uzak Doğu İth/ihr İstatistikleri 

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