Japonya’nın çelik ihracatı 2024’te %3 geriledi

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %13,3 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %10,1 artış göstererek 2,82 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
2024 yılının tamamında ise ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %3 düşüşle 31,71 milyon mt seviyesinde yer aldı.
Başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, 2024 yılında Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %15,1 düşüşle 4,78 milyon mt, Çin’e ihracatı yıllık %6,2 düşüşle 2,67 milyon mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %11,2 artışla 1,76 milyon mt, Tayland’a ihracatı yıllık %8,4 düşüşle 4,28 milyon mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %1,5 düşüşle 1,21 milyon mt olarak kaydedildi.
|
İhracat
|
Aralık (mt)
|
Aylık değişim (%)
|
2024 (mt)
|
Yıllık değişim (%)
|
Yarı mamul
|
291.908
|
+58,4
|
3.139.998
|
+0,8
|
Çubuk
|
16.696
|
-33,4
|
224.448
|
-38,9
|
Filmaşin
|
42.786
|
+49,3
|
414.841
|
+6,5
|
Kalın levha
|
274.612
|
+54,3
|
2.767.141
|
-6,3
|
Sıcak rulo sac
|
1.048.563
|
+4,6
|
11.845.839
|
-3,5
|
Soğuk rulo sac
|
106.816
|
-12,6
|
1.460.729
|
-4,8
|
Galvanizli sac
|
195.278
|
+18
|
2.074.800
|
-3,3