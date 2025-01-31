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Japonya’nın çelik ihracatı 2024’te %3 geriledi

Cuma, 31 Ocak 2025 11:51:37 (GMT+3)   |   İstanbul

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %13,3 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %10,1 artış göstererek 2,82 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

2024 yılının tamamında ise ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %3 düşüşle 31,71 milyon mt seviyesinde yer aldı.  

Başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, 2024 yılında Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %15,1 düşüşle 4,78 milyon mt, Çin’e ihracatı yıllık %6,2 düşüşle 2,67 milyon mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %11,2 artışla 1,76 milyon mt, Tayland’a ihracatı yıllık %8,4 düşüşle 4,28 milyon mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %1,5 düşüşle 1,21 milyon mt olarak kaydedildi.  

İhracat      
 

Aralık (mt)

Aylık değişim (%)

2024 (mt)

Yıllık değişim (%)

Yarı mamul      

291.908 

+58,4      

3.139.998 

+0,8

Çubuk      

16.696 

-33,4

224.448

-38,9      

Filmaşin      

42.786 

+49,3

414.841

+6,5

Kalın levha      

274.612

+54,3

2.767.141

-6,3      

Sıcak rulo sac      

1.048.563 

+4,6      

11.845.839 

-3,5      

Soğuk rulo sac      

106.816 

-12,6      

1.460.729 

-4,8   

Galvanizli sac      

195.278 

+18

2.074.800 

-3,3    

Etiketler: Levha Galvanizli Soğuk Rulo Sac Sıcak Rulo Sac Filmaşin Yarı Mamul Uzun Ürünler Yassı Ürünler Japonya Uzak Doğu İth/ihr İstatistikleri 

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