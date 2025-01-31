Japonya’nın çelik ihracatı 2024’te %3 geriledi

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %13,3 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %10,1 artış göstererek 2,82 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

2024 yılının tamamında ise ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %3 düşüşle 31,71 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, 2024 yılında Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %15,1 düşüşle 4,78 milyon mt, Çin’e ihracatı yıllık %6,2 düşüşle 2,67 milyon mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %11,2 artışla 1,76 milyon mt, Tayland’a ihracatı yıllık %8,4 düşüşle 4,28 milyon mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %1,5 düşüşle 1,21 milyon mt olarak kaydedildi.