Japonya’nın çelik ihracatı Ocak ayında %4,2 düştü

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı bu yılın Ocak ayında bir önceki aya kıyasla %11,8 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %4,2 düşüş göstererek 2,49 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, Ocak ayında Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %19,7 düşüşle 358.735 mt, Çin’e ihracatı yıllık %29 düşüşle 153.999 mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %16,9 artışla 140.482 mt, Tayland’a ihracatı yıllık %10 düşüşle 346.483 mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %18,4 düşüşle 83.973 mt olarak kaydedildi.