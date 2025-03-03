Japonya’nın çelik ihracatı Ocak ayında %4,2 düştü

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı bu yılın Ocak ayında bir önceki aya kıyasla %11,8 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %4,2 düşüş göstererek 2,49 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
Başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, Ocak ayında Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %19,7 düşüşle 358.735 mt, Çin’e ihracatı yıllık %29 düşüşle 153.999 mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %16,9 artışla 140.482 mt, Tayland’a ihracatı yıllık %10 düşüşle 346.483 mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %18,4 düşüşle 83.973 mt olarak kaydedildi.
|İhracat
|Ocak (mt)
|Aylık değişim (%)
|Yıllık değişim (%)
|Yarı mamul
|238.809
|-18,2
|-4,3
|Çubuk
|8.579
|-48,6
|-59,6
|Filmaşin
|38.531
|-9,9
|+35,1
|Kalın levha
|252.123
|-8,2
|+26,1
|Sıcak rulo sac
|946.635
|-9,7
|-6,6
|Soğuk rulo sac
|130.835
|+22,5
|-0,3
|Galvanizli sac
|160.851
|-17,6
|+8