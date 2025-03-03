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Japonya’nın çelik ihracatı Ocak ayında %4,2 düştü

Pazartesi, 03 Mart 2025 12:24:58 (GMT+3)   |   İstanbul

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı bu yılın Ocak ayında bir önceki aya kıyasla %11,8 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %4,2 düşüş göstererek 2,49 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, Ocak ayında Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %19,7 düşüşle 358.735 mt, Çin’e ihracatı yıllık %29 düşüşle 153.999 mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %16,9 artışla 140.482 mt, Tayland’a ihracatı yıllık %10 düşüşle 346.483 mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %18,4 düşüşle 83.973 mt olarak kaydedildi.

İhracat     
 Ocak (mt)     Aylık değişim (%)     Yıllık değişim (%)     
Yarı mamul     238.809 -18,2     -4,3
Çubuk     8.579 -48,6     -59,6     
Filmaşin     38.531 -9,9     +35,1     
Kalın levha     252.123-8,2     +26,1     
Sıcak rulo sac     946.635-9,7     -6,6     
Soğuk rulo sac     130.835 +22,5     -0,3
Galvanizli sac     160.851 -17,6     +8   

Etiketler: Levha Soğuk Rulo Sac Filmaşin Galvanizli Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler Uzun Ürünler Yarı Mamul Japonya Uzak Doğu İth/ihr İstatistikleri 

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