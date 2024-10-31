 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Japonya’nın...

Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Eylül döneminde %3,9 düştü

Perşembe, 31 Ekim 2024 12:30:23 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı bu yılın Eylül ayında bir önceki aya ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %1,1 düşüş göstererek 2,63 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde ise ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %3,9 düşüşle 23,88 milyon mt seviyesinde yer aldı.  

Başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, bu yılın ilk dokuz ayında Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %18,9 düşüşle 3,55 milyon mt, Çin’e ihracatı yıllık %3,5 düşüşle 2,03 milyon mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %12,7 artışla 1,37 milyon mt, Tayland’a ihracatı yıllık %8,3 düşüşle 3,28 milyon mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %2,3 artışla 952.056 milyon mt olarak kaydedildi.  

İhracat      
 

Eylül (mt)

Aylık değişim (%)

Ocak-Eylül (mt)

Yıllık değişim (%)

Yarı mamul      

224.774 

-9,4      

2.402.485 

+2,3

Çubuk      

13.549 

-11,9

150.369

-45,6      

Filmaşin      

40.182 

+28,6

315.575

+6,6      

Kalın levha      

243.616

-0,4

2.082.253

-10,4      

Sıcak rulo sac      

951.330 

-7,3      

8.928.788 

-5 

Soğuk rulo sac      

142.420 

+3,5      

1.116.342 

-3,4    

Galvanizli sac      

169.115 

-6,7      

1.530.315 

-6,6    

Etiketler: Filmaşin Levha Galvanizli Sıcak Rulo Sac Soğuk Rulo Sac Uzun Ürünler Yarı Mamul Yassı Ürünler Japonya Uzak Doğu İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Ağustos döneminde %4,2 düştü

30 Eyl | Çelik Haberler

Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Temmuz döneminde %4,1 düştü

02 Eyl | Çelik Haberler

Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Haziran döneminde %5,5 düştü

31 Tem | Çelik Haberler

Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Mayıs döneminde %4,9 düştü

01 Tem | Çelik Haberler

Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Nisan döneminde %4 düştü

31 May | Çelik Haberler

Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Şubat döneminde %0,4 arttı

02 Nis | Çelik Haberler

Japonya’nın çelik ihracatı Ocak ayında %1,3 arttı

01 Mar | Çelik Haberler

Japonya’nın çelik ihracatı 2023 yılında %1,2 arttı

31 Oca | Çelik Haberler

Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Kasım döneminde %1,7 arttı

28 Ara | Çelik Haberler

Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Ekim döneminde %2,6 arttı

30 Kas | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis