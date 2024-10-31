Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Eylül döneminde %3,9 düştü

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı bu yılın Eylül ayında bir önceki aya ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %1,1 düşüş göstererek 2,63 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde ise ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %3,9 düşüşle 23,88 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, bu yılın ilk dokuz ayında Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %18,9 düşüşle 3,55 milyon mt, Çin’e ihracatı yıllık %3,5 düşüşle 2,03 milyon mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %12,7 artışla 1,37 milyon mt, Tayland’a ihracatı yıllık %8,3 düşüşle 3,28 milyon mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %2,3 artışla 952.056 milyon mt olarak kaydedildi.