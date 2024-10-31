Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Eylül döneminde %3,9 düştü

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı bu yılın Eylül ayında bir önceki aya ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %1,1 düşüş göstererek 2,63 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
Bu yılın Ocak-Eylül döneminde ise ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %3,9 düşüşle 23,88 milyon mt seviyesinde yer aldı.
Başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, bu yılın ilk dokuz ayında Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %18,9 düşüşle 3,55 milyon mt, Çin’e ihracatı yıllık %3,5 düşüşle 2,03 milyon mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %12,7 artışla 1,37 milyon mt, Tayland’a ihracatı yıllık %8,3 düşüşle 3,28 milyon mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %2,3 artışla 952.056 milyon mt olarak kaydedildi.
|
İhracat
|
Eylül (mt)
|
Aylık değişim (%)
|
Ocak-Eylül (mt)
|
Yıllık değişim (%)
|
Yarı mamul
|
224.774
|
-9,4
|
2.402.485
|
+2,3
|
Çubuk
|
13.549
|
-11,9
|
150.369
|
-45,6
|
Filmaşin
|
40.182
|
+28,6
|
315.575
|
+6,6
|
Kalın levha
|
243.616
|
-0,4
|
2.082.253
|
-10,4
|
Sıcak rulo sac
|
951.330
|
-7,3
|
8.928.788
|
-5
|
Soğuk rulo sac
|
142.420
|
+3,5
|
1.116.342
|
-3,4
|
Galvanizli sac
|
169.115
|
-6,7
|
1.530.315
|
-6,6