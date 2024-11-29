Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Ekim döneminde %4,1 düştü

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı bu yılın Ekim ayında bir önceki aya kıyasla %4,1 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %6,4 düşüşle göstererek 2,52 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde ise ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %4,1 düşüşle 26,40 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, bu yılın ilk on ayında Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %17,9 düşüşle 3,95 milyon mt, Çin’e ihracatı yıllık %4,3 düşüşle 2,25 milyon mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %11,3 artışla 1,50 milyon mt, Tayland’a ihracatı yıllık %8,5 düşüşle 3,64 milyon mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %1,5 düşüşle 1,02 milyon mt olarak kaydedildi.