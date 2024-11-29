Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Ekim döneminde %4,1 düştü

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı bu yılın Ekim ayında bir önceki aya kıyasla %4,1 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %6,4 düşüşle göstererek 2,52 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
Bu yılın Ocak-Ekim döneminde ise ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %4,1 düşüşle 26,40 milyon mt seviyesinde yer aldı.
Başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, bu yılın ilk on ayında Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %17,9 düşüşle 3,95 milyon mt, Çin’e ihracatı yıllık %4,3 düşüşle 2,25 milyon mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %11,3 artışla 1,50 milyon mt, Tayland’a ihracatı yıllık %8,5 düşüşle 3,64 milyon mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %1,5 düşüşle 1,02 milyon mt olarak kaydedildi.
|
İhracat
|
Ekim (mt)
|
Aylık değişim (%)
|
Ocak-Ekim (mt)
|
Yıllık değişim (%)
|
Yarı mamul
|
261.378
|
+16,3
|
2.663.863
|
+2,9
|
Çubuk
|
32.325
|
+138,6
|
182.695
|
-40,3
|
Filmaşin
|
27.822
|
-30,8
|
343.398
|
+6,8
|
Kalın levha
|
232.850
|
-4,4
|
2.315.103
|
-10,4
|
Sıcak rulo sac
|
866.108
|
-9
|
9.794.896
|
-5,7
|
Soğuk rulo sac
|
115.376
|
-19
|
1.231.718
|
-6,3
|
Galvanizli sac
|
183.770
|
+8,7
|
1.714.085
|
-4,7