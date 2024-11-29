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Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Ekim döneminde %4,1 düştü

Cuma, 29 Kasım 2024 10:25:21 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı bu yılın Ekim ayında bir önceki aya kıyasla %4,1 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %6,4 düşüşle göstererek 2,52 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde ise ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %4,1 düşüşle 26,40 milyon mt seviyesinde yer aldı.  

Başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, bu yılın ilk on ayında Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %17,9 düşüşle 3,95 milyon mt, Çin’e ihracatı yıllık %4,3 düşüşle 2,25 milyon mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %11,3 artışla 1,50 milyon mt, Tayland’a ihracatı yıllık %8,5 düşüşle 3,64 milyon mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %1,5 düşüşle 1,02 milyon mt olarak kaydedildi.  

İhracat      
 

Ekim (mt)

Aylık değişim (%)

Ocak-Ekim (mt)

Yıllık değişim (%)

Yarı mamul      

261.378 

+16,3      

2.663.863 

+2,9

Çubuk      

32.325 

+138,6

182.695

-40,3      

Filmaşin      

27.822 

-30,8

343.398

+6,8

Kalın levha      

232.850

-4,4

2.315.103

-10,4      

Sıcak rulo sac      

866.108 

-9      

9.794.896 

-5,7      

Soğuk rulo sac      

115.376 

-19      

1.231.718 

-6,3   

Galvanizli sac      

183.770 

+8,7

1.714.085 

-4,7    

Etiketler: Sıcak Rulo Sac Galvanizli Filmaşin Soğuk Rulo Sac Levha Yarı Mamul Uzun Ürünler Yassı Ürünler Japonya Uzak Doğu İth/ihr İstatistikleri 

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