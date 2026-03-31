Japonya’da sanayi üretimi 2026’nın Şubat ayında %2,1 geriledi

Salı, 31 Mart 2026 12:37:35 (GMT+3)   |   İstanbul

Japonya Maliye, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (METI) tarafından yayınlanan ön verilere göre ülkenin mevsimsel etkilerden arındırılmış sanayi üretim endeksi bu yılın Şubat ayında Ocak ayına kıyasla %2,1 düşüş ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %0,3 artış gösterdi.

Söz konusu ayda ülkenin mevsimsel etkilerden arındırılmış demir çelik üretimi aylık %1,4 ve yıllık %0,7 artış yaşarken, demir çelik sevkiyatında aylık %0,7 ve demir çelik stoklarında aylık %4,2 düşüş gözlendi.

Bakanlığın Üretim Tahmini Raporu’na göre sanayi üretiminin Mart ayında aylık %3,8, Nisan ayında ise aylık %3,3 artması bekleniyor. Demir-çelik üretiminin de Mart ayında aylık %2,1 ve Nisan ayında aylık %0,4 yükseleceği tahmin ediliyor.


