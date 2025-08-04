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Japonya’da sanayi üretimi 2025’in Haziran ayında %1,7 yükseldi

Pazartesi, 04 Ağustos 2025 12:26:08 (GMT+3)   |   İstanbul

Japonya Maliye, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (METI) tarafından yayınlanan ön verilere göre ülkenin mevsimsel etkilerden arındırılmış sanayi üretim endeksi Haziran ayında Mayıs ayına kıyasla %1,7 artış ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %4 artış gösterdi.

Söz konusu ayda ülkenin mevsimsel etkilerden arındırılmış demir çelik üretimi aylık %0,2 artış ve yıllık %0,6 düşüş yaşarken, demir çelik sevkiyatında aylık %1,1 ve demir çelik stoklarında aylık %0,9 düşüş gözlendi.

Bakanlığın Üretim Tahmini Raporu’na göre, sanayi üretiminin Haziran ayında aylık %1,8 ve Haziran ayında aylık %0,8 yükselmesi bekleniyor. Demir-çelik üretiminin de Temmuz ayında aylık %3,3 yükseleceği ve Ağustos ayında aylık %0,9 daralacağı tahmin ediliyor.


Etiketler: Japonya Uzak Doğu Üretim 

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