Japonya’da sanayi üretimi 2025’in Haziran ayında %1,7 yükseldi

Japonya Maliye, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (METI) tarafından yayınlanan ön verilere göre ülkenin mevsimsel etkilerden arındırılmış sanayi üretim endeksi Haziran ayında Mayıs ayına kıyasla %1,7 artış ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %4 artış gösterdi.

Söz konusu ayda ülkenin mevsimsel etkilerden arındırılmış demir çelik üretimi aylık %0,2 artış ve yıllık %0,6 düşüş yaşarken, demir çelik sevkiyatında aylık %1,1 ve demir çelik stoklarında aylık %0,9 düşüş gözlendi.

Bakanlığın Üretim Tahmini Raporu’na göre, sanayi üretiminin Haziran ayında aylık %1,8 ve Haziran ayında aylık %0,8 yükselmesi bekleniyor. Demir-çelik üretiminin de Temmuz ayında aylık %3,3 yükseleceği ve Ağustos ayında aylık %0,9 daralacağı tahmin ediliyor.