Japon Nansei Steel Malezyalı elektrik ark ocaklı üreticiyi devralmayı planlıyor

Japonya merkezli hurda ihracatçısı Nansei Steel, Malezyalı elektrik ark ocaklı çelik üreticisi Pomina II Steel Works’ü 2026 yılının Temmuz ayında yaklaşık 3,2 milyar JPY (21,34 milyon $) karşılığında devralmayı planladığını duyurdu.

Taraflar arasında imzalanan üretim sözleşmesi kapsamında Japon ihracatçı, bu yılın Temmuz ayından itibaren iki yıl boyunca yıllık yaklaşık 900 milyon JPY (6 milyon $) tutarında sabit işlem ücreti ödeyecek ve söz konusu süre zarfında Pomina II’de çelik üretimi gerçekleştirecek. Sözleşme süresinin dolmasının ardından Nansei Steel, Malezyalı çelik üreticisini devralabilecek.