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Japon Nansei Steel Malezyalı elektrik ark ocaklı üreticiyi devralmayı planlıyor

Perşembe, 01 Ağustos 2024 14:25:24 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya merkezli hurda ihracatçısı Nansei Steel, Malezyalı elektrik ark ocaklı çelik üreticisi Pomina II Steel Works’ü 2026 yılının Temmuz ayında yaklaşık 3,2 milyar JPY (21,34 milyon $) karşılığında devralmayı planladığını duyurdu.

Taraflar arasında imzalanan üretim sözleşmesi kapsamında Japon ihracatçı, bu yılın Temmuz ayından itibaren iki yıl boyunca yıllık yaklaşık 900 milyon JPY (6 milyon $) tutarında sabit işlem ücreti ödeyecek ve söz konusu süre zarfında Pomina II’de çelik üretimi gerçekleştirecek. Sözleşme süresinin dolmasının ardından Nansei Steel, Malezyalı çelik üreticisini devralabilecek.


Etiketler: Güneydoğu Asya Çelik Üretimi Devralım 

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