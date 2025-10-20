VNSteel, Vicasa Steel'deki %65 hissesini sattı

Vietnam merkezli çelik üreticisi Vietnam Steel Corporation (VNSteel), bağlı kuruluşu Vicasa Steel’deki (VCA) %65 hissesini yerli bir yatırımcıya sattığını açıkladı. Bu satış, şirketin yeniden yapılanma stratejisinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Satış detayları ve stratejik gerekçe

Bedeli yaklaşık 126,3 milyar VND (4,79 milyon $) olan satışın ardından VNSteel artık VCA'nın hissedarı ve ana şirketi değil. VNSteel'in kararı, faaliyetlerine yeniden odaklanmayı ve operasyonel verimliliği artırmayı amaçlayan kapsamlı kurumsal reform planıyla uyumlu.

Buna ek olarak Ho Chi Minh Borsası, VCA’nın üç aydan uzun süredir üretim faaliyetlerini durdurduğunu gerekçe göstererek satışı yapılan söz konusu VCA hisselerini 23 Ekim 2025 tarihinden itibaren uyarı listesine almaya kararı verdi.

Vicasa Steel için sonuçlar

Satışın ardından Vicasa Steel’in yönetim kurulu ve varlık portföyünün yeniden yapılandırılması da dahil olmak üzere yönetim değişikliklerine gitmesi bekleniyor.