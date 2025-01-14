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Dongkuk Steel Aju Steel’in devralımıyla kapasitesini artırdı

Salı, 14 Ocak 2025 11:30:43 (GMT+3)   |   İstanbul

Yerel basında çıkan haberlere göre Güney Koreli çelik üreticisi Dongkuk Steel’in soğuk rulo sac üretiminde faaliyet gösteren bağlı kuruluşu Dongkuk Coated Metal Co. (Dongkuk CM), yerel boyalı sac üreticisi Aju Steel Co.’nun devralımını tamamladı. Devralım, Dongkuk CM’nin yerel pazar payını %29,7’den %34,4’e çıkardı ve yıllık üretim kapasitesini 1,23 milyon mt’a yükseltti.

Alım sürecinin tamamlanmasıyla Dongkuk CM, Aju Steel’i bağlı kuruluş haline getirmek üzere Adil Ticaret Komisyonuna başvuruda bulundu. Dongkuk CM, Aju Steel’in mali gücünü iyileştirmeye odaklanmayı planlıyor.

Aju Steel’in yıllık üretim kapasitesi 280.000 mt seviyesinde yer alıyor.


Etiketler: G. Kore Güneydoğu Asya Çelik Üretimi Devralım & Birleşme 

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